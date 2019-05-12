Путешествия

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»Life.ru 22:14

Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федерации отельеров страны Османа Айыка.
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Турецкие отельеры не планируют отказываться от системы «все включено»

NewInform22:47

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»

Life.ru22:14

Турция не откажется от системы «все включено» - федерация отельеров

ПРАЙМ20:15
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