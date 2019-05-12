Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»Life.ru 22:14

Турецкие отели не планируют отказываться от системы "всё включено", поскольку она привлекательна для обеих сторон. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Федерации отельеров страны Османа Айыка.

Турецкие отели не собираются отказываться от системы «всё включено»

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