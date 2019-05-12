Путешествия
Турецкие отельеры не планируют отказываться от системы «все включено»NewInform вчера в 22:47
Туристическая отрасль Турции не собирается отказываться от системы «все включено», поскольку она привлекательна для отелей и туристов. Об этом РИА Новости сообщил Осман Айык, глава федерации отельеров страны. Данная система продолжает работать в стране, и речь об отказе от нее не идет.
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