Турецкие отельеры не планируют отказываться от системы «все включено»NewInform вчера в 22:47

Туристическая отрасль Турции не собирается отказываться от системы «все включено», поскольку она привлекательна для отелей и туристов. Об этом РИА Новости сообщил Осман Айык, глава федерации отельеров страны. Данная система продолжает работать в стране, и речь об отказе от нее не идет.

Турецкие отельеры не планируют отказываться от системы «все включено»

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