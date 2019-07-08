Экономика
Турецкая лира подешевела после увольнения главы ЦБКоммерсантъ 07:15
Утром 8 июля курс турецкой валюты снизился по отношению к доллару на 2,1%, до 5,82. Так рынок отреагировал на минувшее увольнение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом главы ЦБ Мурата Четинкаи.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Политика
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Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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