Утром 8 июля курс турецкой валюты снизился по отношению к доллару на 2,1%, до 5,82. Так рынок отреагировал на минувшее увольнение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом главы ЦБ Мурата Четинкаи.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Политика Зеленский предложил внести изменения в порядок выплат пенсий жителям Донбасса Президент Украины Зеленский предложил внести изменения в порядок выплаты пенсий и социальных пособий жителям ДНР и ЛНР, а также упростить порядок провоза товаров с Украины в Народные Республики.

Армия и оружие Украинский военный расстрелял свою подчиненную, сообщили в ЛНР Начальник отделения кадров одной из частей украинской армии в Донбассе выстрелил в подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР, сообщил офицер пресс-службы военного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко.

Космос Судный день: установлена новая дата конца света Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.

Шоу-бизнес Ольга Орлова почтила память умершей Жанны Фриске в день ее рождения Рядом с Фриске до самой смерти находились родители Владимир Борисович и Ольга Владимировна, сестра Наталья, а также ее близкая подруга и коллега Ольга Орлова.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Транспорт В Шереметьево озвучили меры для устранения неполадок при выдаче багажа В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.

Интернет Глобальная кнопка воспроизведения Google Chrome Новая функция разместить кнопку на панели инструментов браузера, где пользователи смогут увидеть, что в данный момент воспроизводится, даже если вы находитесь на вкладке, которая не воспроизводит аудио или видео.

Политика Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.

Экономика Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Культура Сергей Шнуров стал новым ведущим шоу «Форт Боярд» Ранее Сергей Шнуров заявил о роспуске «Ленинграда». Отмечается, что его место в группе планирует занять известный шоумен Стас Борецкий.

Общество Инициативы - в жизнь В какие проекты население вкладывает свои деньги? В Минсельхозе Чувашии, курирующем программу инициативного бюджетирования в сельской местности, отмечают, что большая часть денег на реализацию идей населения выделяется из республиканского бюджета – от 60 до 80%.

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Транспорт Участок красной ветки московского метро закроют на неделю В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.

Общество Французские СМИ восхитились драгоценным превосходством России Алмазы вечны, как и вечномерзлая земля Якутии на северо-востоке Сибири, где находятся огромные месторождения алмазов, которые обеспечивают превосходство России в мировом производстве драгоценного камня.

Транспорт Накануне приезда врио с синегорцами поговорил вице-мэр Как пояснил вице-мэр Александр Гринберг, в этом году проводится комплекс инженерных изысканий для дальнейшей разработки проектной документации на капитальный ремонт дорог, который планируют выполнить в 2020 году.

Наука Загрузка рабочей памяти помогла нерелевантным стимулам привлечь внимание Во время зрительного поиска отвлекающие стимулы привлекают больше внимания при высокой загрузке рабочей памяти, выяснили ученые из Австралии и Нидерландов.

Экономика В налоговой рассказали, где живут новосибирские миллионеры Сколько в Новосибирской области миллионеров По данным налоговой, 58,5 тыс. жителей региона задекларировали в 2017 году доход выше миллиона рублей.

Политика Лавров и глава МИД Казахстана обсудили взаимодействие в рамках ОБСЕ Глава МИД РФ Сергей Лавров обменялся мнением с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым по вопросам взаимодействия в рамках ОБСЕ, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Музыка Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков» Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.