Экономика

Турецкая лира подешевела после увольнения главы ЦБКоммерсантъ 07:15

Утром 8 июля курс турецкой валюты снизился по отношению к доллару на 2,1%, до 5,82. Так рынок отреагировал на минувшее увольнение президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом главы ЦБ Мурата Четинкаи.
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Турецкая лира подешевела после увольнения главы ЦБ

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