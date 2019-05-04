Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в ТурцииНародные новости вчера в 21:29

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400. Об этом пишет турецкая газета Turkiye.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турецкие СМИ объяснили страхи США из-за размещения российских С-400 в Турции

ФАНвчера в 22:02

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

Народные новостивчера в 21:29

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

РИА Новостивчера в 20:19

Турецкое издание рассказало, почему США боятся российских С-400 в Турции

Экономика сегоднявчера в 21:11

Турецкая газета рассказала, почему Штаты опасаются российских С-400 у Анкары

Политика Сегоднявчера в 20:48

В Турции назвали причину страхов США перед С-400

Известиявчера в 21:26

Турецкие СМИ объяснили, почему США боятся российских С-400

Аргументы и Фактывчера в 21:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Обновлено в 00:19
Политика

Правительство опровергло родство Медведевой и глав «Мираторга»

Правительство Российской Федерации опровергло сообщения СМИ о наличии каких-либо родственных связей между женой премьер-министра России Светланой Медведевой и главами агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено вчера в 05:18
Здоровье

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Футбол

AS: «Реал» согласовал трансфер Йовича за 60 миллионов

По сведениям AS, испанцы уже согласовали переход с немцами. Стоимость игрока составит 60 миллионов евро.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия

СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани

Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 02:33
Космос

B поисках инопланетян: чем занимается проект SETI

Первым на SETI ополчился влиятельный сенатор Уильям Проксмайр, зацикленный на борьбе с разбазариванием народных средств на якобы нелепые научные проекты.
Обновлено вчера в 08:15
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.
Обновлено вчера в 15:04
Театры

В возрасте 69 лет скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

Обновлено в 01:43
Политика

Госдеп пригрозил Ирану новыми санкциями из-за расширения АЭС в Бушере

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду.
Обновлено вчера в 17:02
Авто

Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Финансы

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок

Компании вербуют владельцев депозитов на фондовый рынок Популярность фондового рынка набирает силу.
Обновлено 02 мая в 11:00
Авто

BMW выпустила полицейское купе M2

Компания представила уникальную полицейскую версию «заряженного» купе M2, получившую название M Town.
Обновлено вчера в 05:15
Космос

Ракета Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал. Корабль должен доставить на Международную космическую станцию груз.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Пентагон готовится окончательно исключить Турцию из программы F-35

Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

Трамп прокомментировал переговоры с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал полуторачасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:43
Энергетика

Reuters: «Транснефть» попросила нефтекомпании сократить добычу

Российские нефтяные компании могут сократить добычу нефти на 900 тыс. т до 7 мая.
Обновлено вчера в 19:57
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Туве

Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Общество

В Зейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 03:35
ЖКХ

Завтра в Челябинске отключат отопление

Согласно документу с завтрашнего дня в жилых домах и учреждениях будет отключено отопление.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Обновлено вчера в 21:03
Кино

Энтони Хопкинс и Оливия Колман сыграют в семейной драме

Обладатели «Оскара» Энтони Хопкинс и Оливия Колман («Фаворитка») подписались на участие в картине «Отец» (The Father) от немецкого драматурга Флориана Зеллера.
Обновлено в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное