Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в ТурцииНародные новости вчера в 21:29
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400. Об этом пишет турецкая газета Turkiye.
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Турецкое издание рассказало, почему США боятся российских С-400 в Турции
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