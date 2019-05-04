Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в ТурцииНародные новости вчера в 21:29

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400. Об этом пишет турецкая газета Turkiye.

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

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