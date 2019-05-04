Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в ТурцииРИА Новости 20:19

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

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