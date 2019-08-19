с чего всё началось

Северо-западную границу Сирии перешла колонна турецкой армии с оружием и боеприпасами, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на агентство SANA. Анкара собирается доставить оружие повстанцам, которые борются с войсками правительства в Хан-Шейхуне.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Политика Axios: Трамп хочет начать морскую блокаду Венесуэлы По данным издания, Трамп предлагал разместить корабли вдоль побережья Боливарианской республики и, таким образом, создать морскую блокаду Венесуэлы.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Происшествия Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.

Политика Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Шоу-бизнес Лена Катина разводится с мужем после 6 лет брака Как оказалось, Катина неспроста сняла обручальное кольцо и уехала на курорт одна — недавно они с мужем, словенским певцом Сашо Кузмановичем, приняли решение расстаться.

Экономика Красное мясо может попасть в перечень «налогов на грех» По мнению специалистов, повышение налогов на красное мясо приведет к росту популярности вегетарианских диет.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Происшествия Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова» Среди документов оказались фото приказов, подписанные главой ведомства и первым вице-премьером Антоном Силуановым, а также служебные записки с просьбами о компенсации расходов.

Общество Минпросвещения хочет ограничить использование телефонов в школах Чиновники хотят запретить школьникам носить телефоны на шее, поясе и в карманах.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Политика Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму "Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении.

Происшествия В кабинете заместителя Генпрокурора Украины обнаружили прослушку В служебном кабинете заместителя Генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской обнаружили устройства для прослушки.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Армия и оружие Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.

Общество ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Футбол Агент Франка Рибери: «Переговоры с „Локо“ проходят хорошо» Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы футболиста, рассказал о ходе переговоров о трансфере игрока в российскую Премьер-лигу.

Политика В Госдуме назвали примеры иностранного вмешательства в дела России Ситуация со вмешательством во внутренние дела России извне "более чем очевидна", заявил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Политика США продлевают лицензию для Huawei на 90 дней Соединённые Штаты продлили на 90 дней лицензию для Huawei, которая позволит китайской компании закупать американскую продукцию, рассказал Fox Business министр торговли США Уилбур Росс.

Происшествия В партиях риса из Вьетнама нашли опасных насекомых Сотрудники Россельхознадзора в Санкт-Петербурге нашли в двух крупных партиях риса из Вьетнама опасное насекомое — многоядную муху-горбатку.

Происшествия Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.

Кино Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока» Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.

Экономика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.