Политика

Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400
Газета.Ru
23:03

Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные в ситуации источники.
Газета.Ru23:03

Подробнее о событии

Bloomberg: Турция предлагала США исследовать российские С-400

Газета.Ru23:03

Турцию заподозрили в желании передать американцам российские С-400 для изучения

Lenta.ru22:31

Bloomberg: Турция предлагала американцам изучить С‐400

Телеканал 360°20:57

Bloomberg: Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400

Аргументы и Факты19:59

СМИ: Анкара предлагала Вашингтону изучить российские С-400

Росбалт18:50

Блумберг: Турция предлагала американским экспертам изучить российские С-400

iReactor18:21

Турция предлагала США изучить российские С-400, пишут СМИ

РИА Новости17:42
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
Армия и оружие

США могут полностью вывести войска из Сирии

Обновлено в 08:46
Политика

Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР

Германия продолжает настаивать на возврате ее культурных ценностей, перемещенных в Россию после Второй мировой войны.
Обновлено в 19:49
Политика

Минфин США снимает санкции с «Русала», но не с Дерипаски

Обновлено в 22:59 Минфин США объявил, что снимает санкции с "Русала". При этом Олег Дерипаска перестанет контролировать En+.
Обновлено в 13:10
Политика

Российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме в США

Российские дипломаты посетили россиянку Марию Бутину в американской тюрьме. Об этом сообщили в посольстве России в США.
Обновлено в 21:45
Политика

Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Обновлено в 19:16
Политика

Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов

По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.
Обновлено в 16:59
Политика

МЧС доставит в Донбасс новогодние подарки

Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выехала в Донецкую и Луганскую области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 21:26
Политика

Сенаторы США призвали к операции против России в Черном море

Американские сенаторы призвали провести многонациональную операцию против России в Черном море с целью обеспечения свободы судоходства, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Политика

Генпрокурор Бразилии обвинила президента страны в коррупции

Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж в среду выдвинула обвинения в коррупции и отмывании денег против президента Мишеля Темера.
Обновлено в 20:10
Политика

В США канадец получил 40 лет тюрьмы за подготовку терактов

Член террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), 20-летний гражданин Канады Абдулрахмен аль-Бахнасави был приговорен к 40 годам лишения свободы за подготовку терактов, которые предполагалось совершить в Нью-Йорке летом 2016 года.
Обновлено в 21:28
Политика

Украину пригрозили лишить безвиза

Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.
Обновлено в 14:17
Политика

Албания выслала двух иранских дипломатов

Албанские власти объявили о высылке из страны посла Ирана и еще одного из дипломатов, обвинив их в попытках "подорвать национальную безопасность" Албании.
Обновлено в 19:58
Политика

Бизнесмен Губарев проиграл иск к BuzzFeed о защите чести и достоинства

Российский интернет-предприниматель Алексей Губарев, упоминавшийся в скандальном досье на Дональда Трампа, проиграл иск к американскому новостному сайту BuzzFeed о защите чести и достоинства, говорится в документах федерального суда в Майами.
Обновлено в 20:37
Политика

В МИД Австрии отметили роль России в разрешении конфликта в Сирии

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что российская сторона прагматично содействовала разрешению конфликта в Сирии.
Обновлено в 21:56
Политика

Путин снял ограничения на политическое убежище в России

Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.
Обновлено в 11:41
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