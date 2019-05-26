Армия и оружие
Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и СирииLenta.ru вчера в 23:29
Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в повстанческих группировках.
Читать в источнике
Оценить63
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Футбол
«Барса» проиграла финал Кубка Испании. Только факты
«Барселона» не выиграла Кубок Испании впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 20:20
Хоккей
Сборная России сыграет с чехами в матче за бронзу чемпионата мира
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два судна
В водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна, сообщает газета Asahi.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
На севере Японии зафиксирована небывалая жара
На северном японском острове Хоккайдо зафиксирована рекордная температура воздуха.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Машина въехала в стену Театра Российской армии в Москве
Телеканал добавляет, что машина въехала в стену Театра Российской армии. Об этом со ссылкой на очевидцев также сообщает портал News.ru.
Обновлено в 01:03
Политика
Беглов попросил поддержки у подписчиков «ВКонтакте»
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице «ВКонтакте» прокомментировал участие в выборах.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Среди схваченных в ДНР украинских военных оказался 54-летний солдат
В Киеве сообщили о задержанных на территории ДНР бойцах Вооруженных сил Украины, среди которых оказались 54-летний Борис Пундор и 25-летний Александр Геймур, носящие звания старших солдатов.
Обновлено в 02:41
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории вышел в финал НБА
«Торонто» ведет в серии со счетом 4:2. Команда впервые в своей истории вышла в финал.
Обновлено в 00:01
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Рыболовный траулер загорелся в порту в Приморье
Обновлено в 03:00
Футбол
В стыковых матчах за выход в РПЛ сыграют «Томь» и «Нижний Новгород»
По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
Обновлено вчера в 10:39
Общество
В Москве ожидаются дождь, гроза и до 24 градусов тепла
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Технологии
AMD удалось доказать безупречность своих процессоров в суде
В прошлом году AMD пришлось столкнуться с групповым иском от акционеров компании, которые утверждали, что руководство намеренно преуменьшало степень опасности уязвимости типа Spectre второго варианта, используя эту информацию для искусственного повышения курса акций AMD в период, когда началось активное обсуждение подверженности процессоров Intel уязвимостям Meltdown и Spectre.
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Жители Греции активно голосуют на выборах в Европарламент
В Греции открылись избирательные участки на выборах в Европейский парламент, региональных и муниципальных органов власти.
Обновлено в 00:48
Космос
Пролет спутников Илона Маска можно будет наблюдать над Москвой
За пролетом 60-ти интернет-спутников, выведенных на орбиту принадлежащей Илону Маску компанией SpaceX, можно будет понаблюдать из Москвы.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине, и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Культура
Участница шоу «Голос» защитила дочь Алсу
Участница шоу «Голос» Татьяна Шаманина встала на защиту дочери Алсу в детской версии телепередачи.
Обновлено 24 мая в 20:04
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за русский язык
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за использование русского языка.
Обновлено вчера в 12:28
Наука
Открыт простой способ раннего обнаружения рака мочевого пузыря
Российские ученые совместно с коллегами из Португалии и Франции разработали тест, с помощью которого можно диагностировать рак мочевого пузыря на ранних стадиях.
Обновлено в 00:16
Единоборства
Майкл Хантер нокаутировал Фабио Мальдонадо
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции.
Обновлено в 00:25
Гаджеты
Huawei больше не сможет выпускать смартфоны с microSD
По правилам, Huawei теперь не имеет права выпускать устройства с microSD.
Обновлено 24 мая в 12:21
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В Якутии ранили ножом директора школы
Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении сцены театра в Китае
Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
Обновлено в 01:58