Армия и оружие

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и СирииLenta.ru вчера в 23:29

Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в повстанческих группировках.
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Турция, по некоторым данным, наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

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Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

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Коммерсантъ00:00

Reuters: Турция наращивает поставки оружия сирийской оппозиции

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Газета.Ru00:19

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РБКвчера в 21:25
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"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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По итогам завершившегося первенства ФНЛ право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ получили «Томь» и «Нижний Новгород».
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Ребенок погиб, еще 14 человек пострадали при обрушении театральной сцены на востоке Китая. Там проходил творческий танцевальный конкурс.
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