Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и СирииLenta.ru вчера в 23:29

Турция нарастила поставки оружия сирийским повстанцам в Идлибе, чтобы помочь им справиться с наступлениями, которые ведут правительственные войска Сирии при поддержке России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в повстанческих группировках.

Турцию заподозрили в отправке оружия противникам России и Сирии

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