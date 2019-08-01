Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований ИзраиляAvia.pro 04:39
Причиной, по которой Турция лишилась истребителей F-35, стал Израиль. Согласно информации, представленной израильским изданием «The Times of Israel», причиной, по которой Турцию лишили истребителей пятого поколения F-35, стало лоббирование данного вопроса израильской стороной.
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СМИ: 1 августа турецкие летчики, изучающие F-35, вернутся домой из США
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