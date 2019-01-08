Экономика
Турция закрыла пролив Босфор из-за плохих метеоусловий
Турция закрыла пролив Босфор из-за плохих метеоусловийREGNUM06:32
Пролив Босфор был закрыт властями Турции для прохода судов. Об этом 8 января сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey. Движение судов по проливу было прекращено с 11:50 мск 8 января из-за сильного снегопада и низкой видимости.
REGNUM06:32
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Энергетика
Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая
Обновлено вчера в 06:26
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
Экономика
В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено вчера в 10:40
Экономика
Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале
Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.
Обновлено в 05:13
Экономика
Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit
В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.
Обновлено в 00:10
Экономика
Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения
В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).
Обновлено в 01:34
Энергетика
Власти ЛНР снизили цены на топливо на государственных заправках
«В рамках реализации программы социально-экономического развития ЛНР до 2023 года «Наш выбор», инициированной главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником, с 7 января 2019 года на государственных заправках республики снижены цены на топливо», - рассказали в министерстве.
Обновлено в 04:25
Экономика
В почтовых отделениях на Украине откроются обменники валют
Жители и гости Украины с февраля 2019 года получат возможность продать и купить валюту не только в банках и специализированных пунктах обмена, но и в почтовых отделениях, сообщается 4 января на сайте украинского Нацбанка (НБУ).
Обновлено в 05:44
Экономика
Власти Украины задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен
В Минэнергоугля Украины сообщили, что государственные угледобывающие предприятия страны задолжали шахтёрам почти 200 млн гривен.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Страхование живет полной жизнью
В уходящем году были приняты законы о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций природного характера, о финомбудсмене, о санации страховщиков, о господдержке в агростраховании.
Обновлено в 05:30
Финансы
Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1%
Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
В Нижегородской области снижают плату за присоединение к сетям
В Нижегородской области в 2019 году снижается плата за подключение к электросетям и сетям газоснабжения.
Обновлено в 06:34
Экономика
Банкрот «Анкор банк» выплатил кредиторам почти 224 млн рублей
Обанкроченный в 2017 году АО «Анкор банк» (Татария) в рамках процедуры конкурсного производства на начало декабря 2018 года выплатил своим кредиторам, отнесённым к первой очереди, свыше 223,59 млн рублей.
Обновлено 06 января в 21:28
Экономика
Стало известно, какие зарплаты будут в регионах в 2019 году
Стало известно, в каких регионах в 2019 году будут самые высокие зарплаты. Прогноз составил Минэкономразвития.
Обновлено в 04:49