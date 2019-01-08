Пролив Босфор был закрыт властями Турции для прохода судов. Об этом 8 января сообщило агенство Bloomberg со ссылкой на портового оператора GAC Shipping Turkey. Движение судов по проливу было прекращено с 11:50 мск 8 января из-за сильного снегопада и низкой видимости.

Энергетика Энергетика Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

Экономика Экономика В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.

Экономика Экономика Samsung спрогнозировала падение прибыли на 29% в IV квартале Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем предполагают, что Samsung получит за минувший квартал операционную прибыль на уровне 13,8 трлн вон при выручке в 63,5 трлн вон.

Экономика Экономика Эксперты оценили стоимость выводимых из Британии активов из-за Brexit В преддверии Brexit из Великобритании в новые финансовые центры в Европейском союзе переместятся активы на сумму около £800 млрд ($1 трлн), подсчитали в консалтинговой компании EY, передает Reuters.

Экономика Экономика Китайцы получили рекордное число патентов на свои изобретения В 2018 году китайские изобретатели получили в США рекордное число патентов, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO).

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Финансы Финансы Валютные резервы Китая в 2018 году снизились на 2,1% Объем валютных резервов Китая за 2018 год сократился в годовом исчислении на 2,1%, до $3,07 трлн.

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