Пролив Босфор, соединяющий Чёрное и Мраморное моря, закрыт для прохода судов из-за снега и низкой видимости. «Турецкие власти пока не могут прогнозировать сроки возобновления движения судов через пролив», — сообщило агентство Bloomberg.

Политика Политика Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Политика Политика Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

Политика Политика Путин рассказал о значении регазификационного терминала в Калининграде Создание регазификационного терминала в Калининграде стало первым такого рода проектом в России, он сводит на нет все транзитные риски, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии введения в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.

Происшествия Происшествия При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи.

Армия и оружие Армия и оружие Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.

Политика Политика Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.

Общество Общество В Россию придут аномальные морозы Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.

Общество Общество В России запретили порошковый алкоголь С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.

Происшествия Происшествия В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей

Происшествия Происшествия В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).

Политика Политика Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.

Кино Кино Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Политика Политика Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.

Общество Общество В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.

Технологии Технологии MasterCard уберет название из своего логотипа Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании. Об этом сообщается на сайте компании.

Автоспорт Автоспорт Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019» Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».

Энергетика Энергетика На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43% В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.

ЖКХ ЖКХ Прорыв водопровода оставил без воды 70 тысяч жителей Орла Экстренные службы устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе в Заводском районе Орла, которая оставила без холодной воды порядка 70 тыс. человек.

Экономика Экономика Amazon стала самой дорогой компанией в мире Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.

Спорт Спорт Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел «Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA слова главы агентства Крейга Риди.

Армия и оружие Армия и оружие Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган возмущен словами Болтона о роли Турции в Сирии Ранее Болтон, комментируя вывод войск коалиции во главе с США из Сирии, сообщил, что сроки вывода сил зависят от обеспечения безопасности сил самообороны курдов - союзников Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.

Финансы Финансы Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.

Происшествия Происшествия В Германии напали на депутата бундестага В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.

Происшествия Происшествия В Турции начался суд по делу об убийстве посла России Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".

Кино Кино Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.

Авто Авто Чем порадует российский автопром в ближайшие годы ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter.

Наука Наука Ученые разоблачили автора «акустической атаки» на дипломатов США Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе, и пришли к неожиданному выводу.