Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35Газета.Ru 16:24

Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
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