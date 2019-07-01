с чего всё началось

Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Гаджеты Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80 В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Происшествия В петербургской квартире нашли полуметрового питона В петербургской квартире был найден питон длиной более полуметра.

Политика Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.

Политика Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.

Армия и оружие CNBC сообщил о неспособности России сделать более 60 ракет «Авангард» Россия не сможет произвести более 60 гиперзвуковых ракет «Авангард», так как не нашла производителя углеродного волокна с необходимыми характеристиками.

Космос К Земле движутся четыре опасных астероида Ученые заявили о четырех опасных астероидах, которые движутся к Земле и могут столкнуться с нашей планетой.

Интернет Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей Игру для смартфонов с операционной системой Android уличили в краже данных для входа в аккаунты пользователей Google и Facebook.

Авто Infiniti обновила цены на свои автомобили в России На все остальные комплектации действует специальная программа лояльности по trade-in с выгодой до 150 000 рублей.

Хоккей Юбердо и Ватрано пошутили над Бобровским после перехода во «Флориду» Нападающий "Флориды" Фрэнк Ватрано подшутил над передачей своего 72-го номера новичку команды Сергею Бобровскому.

Шоу-бизнес Какой традиции Дианы по сей день придерживается только принц Гарри В честь дня рождения принцессы Дианы, которой в этом году исполнилось бы 58 лет, королевский фотограф рассказал об одной ее привычке.