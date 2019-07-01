Армия и оружие
Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35Газета.Ru 16:24
Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомости16:28
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
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