Армия и оружие

Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35Lenta.ru вчера в 15:48

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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