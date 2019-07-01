Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35Lenta.ru вчера в 15:48
США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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с чего всё началось
Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 16:28
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