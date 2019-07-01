с чего всё началось

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

Общество Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.

Общество «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.

Культура Выставка «Коты для умножения доброты» откроется в музее Барнаула В последние годы выставка Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты» стала передвижной и побывала уже во многих городах России.

Происшествия В Москве уборщица прогнала белого медведя веником Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Политика В Кремле предостерегают российских артистов от гастролей в Грузии Накануне известная грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что отказывается от гастролей в России.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Технологии VPN от Касперского блокирует запрещенные в РФ сайты Как оказалось, VPN-сервис Kaspersky Secure Connection согласился блокировать доступ к сайтам, вошедшим в реестр запрещенной на территории России информации.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Армия и оружие ДНР опровергла инсинуации Украины об обстреле санитарного автомобиля Никаких обстрелов с позиций Народной милиции по санитарному автомобилю не велось.

Авто Представлена лимитированная версия Renault Duster Black Collector Компания Renault (Dacia) представила лимитированную версию кроссовера Duster – Black Collector.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Политика Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.