с чего всё началось

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Транспорт «Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Николай Басков тяжело переживает смерть отца В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Экономика В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экономика Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.

Общество Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.

Экономика Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.

Транспорт Движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ограничено Ограничение на движение тяжеловесного транспорта через Иркутскую область введено из-за режима чрезвычайной ситуации, 2 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Политика РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.

Политика Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.

Общество Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Политика Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.

Шоу-бизнес Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.

Шоу-бизнес Водонаева выразила восхищение поведением Барановской Звезда «Дома 2» вспомнила, что после расставания с Аршавиным, Барановская все силы направила на заботу о детях.

Общество Иркутский губернатор: оперативные службы не оповестили о повышении уровня воды Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что они своевременно не оповестили местные власти о повышении уровня воды в реках региона.

Общество Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.

Общество Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).

Кино Netflix опубликовал первый постер и промо сериала «Ведьмак» На постерах представлены главные герои сериала Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра в роли чародейки Йеннифэр и Фрея Аллан в роли юной княжны Цири Развлекательная компания Netflix опубликовала в Twitter несколько кадров с изображением главных героев сериала "Ведьмак", снятого по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.

Гаджеты Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.

Общество Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .

Авто Audi представила спортивный седан Audi S8 Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.