Армия и оружие
Турция захотела купить российские самолеты вместо F-35Lenta.ru вчера в 15:48
США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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с чего всё началось
Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 16:28
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Транспорт
«Аэрофлот» отменил рейсы в Прагу из-за запрета властей Чехии
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу на вторник, 2 июля, сообщает РИА "Новости".
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Обновлено вчера в 16:01
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Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
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Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой ракеты российской системы ПРО
Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Футбол
Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»
Что имеет в виду Леонид Федун "Спартак" - народу.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
В России обнаружили замороженные стройки на триллионы рублей
Счетная палата обнаружила в России 62,6 тысячи объектов незавершенного строительства (ОНС), общий объем финансирования которых из бюджетов разных уровней превысил четыре триллиона рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экономика
Forbes рассказал о самых выгодных российских франшизах
Эксперты Forbes проанализировали и составили топ-30 самых выгодных российских франшиз.
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Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Экономика
Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний
На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
Движение по трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области ограничено
Ограничение на движение тяжеловесного транспорта через Иркутскую область введено из-за режима чрезвычайной ситуации, 2 июля сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Прибайкалье».
Обновлено в 01:49
Политика
РБК: В «школу губернаторов» впервые вошли высокопоставленные силовики
В этом году в «школу губернаторов» — программу по подготовке кадрового резерва — в этом году попало много силовиков, в том числе высокопоставленных.
Обновлено в 02:25
Политика
Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал заезд машины Пугачевой на перрон
Артист Владимир Винокур прокомментировал видеозапись, на которой российская певица Алла Пугачева подъезжает к поезду дальнего следования Москва–Рига на Рижском вокзале прямо на автомобиле.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Водонаева выразила восхищение поведением Барановской
Звезда «Дома 2» вспомнила, что после расставания с Аршавиным, Барановская все силы направила на заботу о детях.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
Обновлено в 02:17
Общество
Иркутский губернатор: оперативные службы не оповестили о повышении уровня воды
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обвинил оперативные службы в том, что они своевременно не оповестили местные власти о повышении уровня воды в реках региона.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Обновлено вчера в 18:28
Общество
Почти 200 тыс. водителей в России осуждены за ДТП к лишению прав
Число водителей, которых суды приговорили к лишению прав за ДТП, за последние девять лет выросло почти в семь раз, в прошлом году их было почти 200 тыс. Об этом в интервью ТАСС рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова.
Обновлено в 02:05
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Кино
Netflix опубликовал первый постер и промо сериала «Ведьмак»
На постерах представлены главные герои сериала Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра в роли чародейки Йеннифэр и Фрея Аллан в роли юной княжны Цири Развлекательная компания Netflix опубликовала в Twitter несколько кадров с изображением главных героев сериала "Ведьмак", снятого по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов
Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
Обновлено в 02:28
Общество
Иркутяне возмутились наклейками «Единой России» на гуманитарной помощи
В Иркутске разгорелся скандал вокруг сбора помощи для пострадавших от наводнения: на мешках и коробках в пункте приема появились наклейки с логотипом партии Единая Россия .
Обновлено в 02:55
Авто
Audi представила спортивный седан Audi S8
Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.
Обновлено в 00:28
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
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