с чего всё началось

США угрожают отменить поставки истребителей F-35 в Турцию и ввести дополнительные санкции из-за того, что Анкара заключила с Москвой соглашение о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Политика В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком Глава офиса Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным при условии, что государственным языком будет украинский, а сам Донбасс будет контролироваться Киевом.

Происшествия В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Экономика Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10% Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.

Общество Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.

Общество Полное солнечное затмение накроет Землю 2 июля Землю со 2 июля ожидает череда солнечных и лунных затмений, которые увидят жители Аргентины, Чили и Южной Америки.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Политика Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.

Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Общество Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

Хоккей Бобровский стал игроком «Флориды» «Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

Шоу-бизнес Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Политика Захарова иронично отреагировала на слова Вакарчука о российском Крыме Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала оговорку лидера украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука о территориальной принадлежности Крыма.

Общество Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.

Хоккей Павелски заключил трехлетнее соглашение с «Далласом» Нападающий Джо Павелски подписал трехлетний контракт с "Далласом", сообщает официальный сайт лиги.

Политика Трамп одобрил гуманитарную помощь мигрантам на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп одобрил выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой. Речь идет о сумме 4,6 миллиарда долларов.

Общество Город в Мексике оказался под слоем льда из-за сильного града Мексиканский город Гвадалахара оказался 30 июня погребен под слоем льда после сильного града, который был зарегистрирован здесь впервые, сообщило 30 июня издание Economista.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Наука На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.