с чего всё началось

Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.

Экономика Телефоны Huawei в I полугодии вошли в топ-5 самых продаваемых на «Авито» - сервис Самыми продаваемыми телефонами на "Авито" в первом полугодии 2019 года стали устройства iPhone и Samsung, при этом телефоны Huawei поднялись в рейтинге на две позиции и заняли четвертое место, сообщили РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Транспорт «Аэрофлот» отменил ряд рейсов в Прагу после решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу, так как авиационные власти Чехии аннулировали ранее выданные разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Общество Россиянам дали пенсионную льготу Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.

Политика Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.

Армия и оружие ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии Сегодня ночью самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам САА в окрестностях Дамаска, а также в провинции Хомс.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Происшествия Из летящего над Лондоном самолета выпал труп Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.

Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

Экономика Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10% Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.

Космос Российские «космические парусники» начнут изучать Солнце в 2019 году В разработке «космических парусников», получивших название «Ярило», приняли участие сотрудники Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Политика Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс – неэффективный вид переговоров.

Происшествия В лагере в Подмосковье детей накормили пряниками с плесенью Лагерь в Королеве проверят следователи после того, как детей накормили пряниками с плесенью.

Общество Обнародовано скандальное расследование Голунова Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.

Общество Осужденную в США россиянку Осипову переводят из тюрьмы Канзаса Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.

Интернет Firefox продолжает терять пользовательскую аудиторию Лидером на рынке десктопных браузеров на протяжении многих лет продолжает оставаться Google Chrome, рыночная доля которого в июне достигла внушительных 66,3 %. Вторую строчку в рейтинге по количеству аудитории удерживает (пока ещё) упомянутый выше Firefox, третью — Internet Explorer (7,3 %), на четвертой позиции с долей рынка 6 % фигурирует Edge.