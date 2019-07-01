Армия и оружие

Турция захотела приобрести российские самолеты вместо F-35Газета.Ru 16:24

Турция может передумать покупать американские F-35 после угроз США и отдать свое предпочтение российским истребителям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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с чего всё началось
Турция рассматривает возможность покупки боевых самолетов у России, если лишится американских истребителей F-35, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на источники.
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Турция рассмотрит возможность покупки российских истребителей

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Известия16:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:33, Вашингтон
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Обновлено в 21:12
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Обновлено вчера в 11:08
Происшествия

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ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии

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Обновлено в 10:40
Происшествия

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Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено в 11:11
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

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Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.
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Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

Обновлено в 02:07
Космос

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В разработке «космических парусников», получивших название «Ярило», приняли участие сотрудники Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Обновлено в 21:20
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс – неэффективный вид переговоров.
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Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Общество

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Осужденная в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова переведена из тюрьмы Ливенворт в штате Канзас в исправительное учреждение, где она будет отбывать свой основной срок.
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