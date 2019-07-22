Армия и оружие

Турция заинтересована в покупке систем ПВО России помимо С-400Дума ТВ 04:59

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, Анкара также проявила заинтересованность в приобретении других российских систем ПВО.
Читать в источнике
Обсудить3
с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu
 рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу организации совместного лицензионного производства элементов зенитных ракетных систем С-400.
Коммерсантъ06:45

Подробнее о событии

В «Ростехе» готовы расширять сотрудничество с Турцией в области авиации

РИА Новости07:13

Россия и Турция начали переговоры о совместном производстве деталей C-400

РБК07:07

Россия и Турция обсуждают совместное производство компонентов С-400

Коммерсантъ06:45

Стало известно, что Турция хочет купить у России после С-400

Взгляд.ру05:18

Россия и Турция задумались о совместном производстве элементов С-400

Известия05:49

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400

Эхо Москвы05:30

Россия и Турция ведут переговоры о возможном совместном производстве элементов С-400

ТАСС05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:16, Вашингтон
Политика

Путин отменил санкции России против Эритреи

Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Затонувшую более 50 лет назад подлодку Minerve обнаружили во Франции

Обновлено в 07:58
Экономика

Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области

Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.
Обновлено в 10:30
Кино

«Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории

Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».
Обновлено 20 июля в 23:31
Игры

Выгнать всех мышей. В Apex Legends ведут борьбу с нечестными геймерами

Обновлено в 10:12
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник до 12 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 11 фигурантов дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:17
Политика

ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду

Обновлено в 03:49
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»

На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву

Обновлено в 12:03
Происшествия

Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Политика

Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели

Обновлено в 11:35
Армия и оружие

ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion

Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.
Обновлено в 11:58
Происшествия

В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем

На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.
Обновлено в 01:59
Авто

Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
Кино

Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит

Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Происшествия

В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника

При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.
Обновлено в 05:54
Авто

Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI

Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин показал откровенное фото из ванной с Копенкиной

Правду говорят, что старая любовь не ржавеет. Певец Прохор Шаляпин трогательно поздравил с днем рождения свою бывшую жену Ларису Копенкину.
Обновлено в 08:13
Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Политика

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив

В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.
Обновлено в 03:56
Политика

Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом

Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
Обновлено в 11:17
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей

Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Политика

Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Общество

В Россельхознадзоре уточнили изменения в правилах провоза багажа

В Россельхознадзоре прокомментировали «Российской газете» информацию об изменениях в правилах провоза в багаже через государственную границу фруктов, овощей и цветов.
Обновлено в 07:33
Покупка Турцией российских С-400Больше новостей по теме
Главное