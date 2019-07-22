Армия и оружие
Турция заинтересована в покупке систем ПВО России помимо С-400Дума ТВ 04:59
Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, Анкара также проявила заинтересованность в приобретении других российских систем ПВО.
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с чего всё началось
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству Anadolu рассказал, что Москва и Анкара ведут переговоры по вопросу организации совместного лицензионного производства элементов зенитных ракетных систем С-400.Коммерсантъ06:45
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