с чего всё началось

Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов для ракетно-зенитных систем С-400. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, Анкара также проявила заинтересованность в приобретении других российских систем ПВО.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Экономика Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.

Кино «Мстители: Финал» станет самым кассовым фильмом в истории Как писал News.ru ранее, режиссёр всемирно известной драмы «Титаник» Джеймс Кэмерон восхитился невероятным успехом в прокате фильма «Мстители: Финал».

Происшествия Суд продлил арест обвиняемым в теракте в метро Петербурга Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в понедельник до 12 ноября продлил меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении 11 фигурантов дела о взрыве в метрополитене 3 апреля 2017 года.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Армия и оружие ВМС Германии приняли на вооружение новейший вертолёт NH90 Sea Lion Новый NH90 Sea Lion заменит морально устаревший британский вертолёт Westland Sea King Mk.41, стоящий на вооружение с 1973 года.

Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Авто Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.

Кино Ушел из жизни актер из фильма «Спортлото-82» Денис Кмит Актер Денис Кмит, который известен по роли Павла в комедии «Спортлото-82», скончался в возрасте 59 лет.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.

Происшествия В Москве в багажнике черного Porsche нашли избитого заложника При осмотре машины в багажнике был найден мужчина 1984 года рождения. Его госпитализировали с многочисленными побоями.

Авто Audi представил обновленный кроссовер SQ7 TDI Немецкая компания Audi показала обновленную версию заряженного кроссовера Audi SQ7 TDI.

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Политика Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.

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