Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35Lenta.ru 16:53
В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.
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Экономика
«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:30
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Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.
Обновлено 09 августа в 12:29
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МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено в 12:34
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Принтер для печати работает на МКС с перебоями
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Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
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Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
В лейбле Фадеева прокомментировали разрыв контракта с Наргиз
В лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 15:57
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Отдых Андрея Малахова стоил четверть миллиона в сутки
Стоимость элитных апартаментов составила четверть миллиона рублей в сутки.
Обновлено в 13:30
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Общество
Представитель РПЦ назвал крещение в Гатчине «безумием»
Глава информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий назвал случившееся «безумием, дикостью и неадекватом».
Обновлено в 15:43
Общество
Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге
Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
Обновлено в 09:56
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено в 11:08
Авто
Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября
Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Discovery ретранслируют в суд
Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Футбол
Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.
Обновлено в 14:45
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Футбол
«Лилль» благодаря дублю Осимена обыграл «Нант» на старте Лиги 1
«Лилль» победил «Нант» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Про последствия ежедневного употребления кофе рассказали эксперты
54% людей в среднем выпивают по 3 чашки кофе каждый день. Эксперты МедикФорума уверены в том, что бодрящий напиток улучшает настроение.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала черно-белое фото с маленькой дочерью
Российская актриса Дарья Мороз накануне опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram черно-белый снимок с маленькой дочерью Аней, которую она родила в браке с режиссером Константином Богомоловым.
Обновлено в 10:41
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42