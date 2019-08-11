с чего всё началось

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Экономика «Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Наука Ученые выяснили, почему кошки едят траву Кошки делают много странных вещей. И поедание травы — не исключение.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Космос Принтер для печати работает на МКС с перебоями Стало известно, что на борту Международной космической станции с перебоями работает биопринтер, предназначенный для печати человеческих тканей.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Шоу-бизнес В лейбле Фадеева прокомментировали разрыв контракта с Наргиз В лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой.

Происшествия Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.

Экономика Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.

Здоровье В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.

Общество Представитель РПЦ назвал крещение в Гатчине «безумием» Глава информационной службы Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ иеромонах Геннадий назвал случившееся «безумием, дикостью и неадекватом».

Общество Роспотребнадзор рассказал о радиационном фоне в Петербурге Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".

Политика Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».

Авто Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.

Экономика Discovery ретранслируют в суд Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.

Футбол Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил информацию об интересе «армейцев» к защитнику «Уфе» Даниле Круговому.

Интернет Пользователи сообщили о сбоях в работе Google Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.

Здоровье Про последствия ежедневного употребления кофе рассказали эксперты 54% людей в среднем выпивают по 3 чашки кофе каждый день. Эксперты МедикФорума уверены в том, что бодрящий напиток улучшает настроение.