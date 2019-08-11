Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35Lenta.ru вчера в 16:53

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.
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с чего всё началось
Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает
 турецкая газета Yeni Safak.
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