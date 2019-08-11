Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35Lenta.ru вчера в 16:53
В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.
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с чего всё началось
Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.РБКвчера в 16:11
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
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Общество
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Происшествия
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Политика
Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым
МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:07
Театры
«Дети у власти» откроют сезон в Александринке
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Обновлено вчера в 16:31
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Уровень Амура у Хабаровска продолжает расти
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Экс-депутат Рады рассказал о хаосе и бардаке в украинской армии
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие
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Общество
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
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Обновлено вчера в 23:00
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Армия и оружие
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Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
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Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
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Обновлено вчера в 19:25
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию
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Общество
Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму
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Обновлено вчера в 16:22
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Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
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Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
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Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.
Обновлено вчера в 18:05
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Обновлено вчера в 21:06
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
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