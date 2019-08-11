с чего всё началось

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Экономика Экспорт пшеницы из России начал ускоряться Темпы экспорта пшеницы из России начали расти: по итогам первой недели августа поставки выросли на 18% к предыдущей неделе, до 1,3 млн т. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на таможенные данные.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Финансы Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам Впервые за последние восемь лет Россия по объему международных резервов может обогнать Саудовскую Аравию, отмечает Bloomberg.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Космос К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса Потенциально опасный огромный астероид 2019 OU1 приближается к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек 20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью Лагерь расположен в селе Мыс Доброй Надежды, в ходе проверки прокуратура выявила санитарно-эпидемиологические нарушения, сообщает 11 августа ТАСС.

Политика Киев выразил протест из-за поездки Путина в Крым МИД Украины выразил очередной ритуальный протест в связи с поездкой в Крым президента РФ Владимира Путина.

Театры «Дети у власти» откроют сезон в Александринке В день открытия сезона, 3 сентября, на Новой сцене Александринского театра состоится премьера спектакля «Дети у власти» по пьесе французского поэта, драматурга Роже Витрака (1899 – 1952).

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Армия и оружие Военный эксперт из России оценил «смертоносные» штурмовики Украины Российский военный эксперт Антон Лавров оценил турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano, которые Украина собирается приобрести.

Общество Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.

Общество На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.

Общество Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.

Армия и оружие Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.

Космос Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Энергетика Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Общество В Пенсионном фонде рассказали о влиянии учебы на пенсию В июле в ПФР рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии и какие обстоятельства приведут к уменьшению размера выплат.

Общество Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму Московская оппозиция объявила, что может не признать результаты выборов в Мосгордуму После разрешенного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму в субботу на проспекте Сахарова, ставшего самым массовым с 2012 года, оппозиция попытается согласовать с мэрией новую акцию протеста, повестка которой пока ясна не до конца.

Общество Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.

Происшествия Режиссера Васильева освободили из изолятора Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев освобождён из изолятора временного содержания в связи с истечением срока его задержания, сообщил "Интерфаксу" в понедельник ответственный секретарь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) Иван Мельников.

Финансы Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).