Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35Lenta.ru вчера в 16:53
В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.
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с чего всё началось
Турция после приостановки членства в американской программе истребителей F-35 рассматривает возможность покупки российских Су-35, сообщает турецкая газета Yeni Safak.РБКвчера в 16:11
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Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
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Лесной пожар охватил окрестности Афин
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В Турции назвали сроки поставки второй батареи С-400
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