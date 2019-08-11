с чего всё началось

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Авто «АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска 12 августа отечественное предприятие возобновило свою работу после летнего корпоративного отпуска, который продолжался 3 недели.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.

Происшествия Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.

Политика Порошенко явился на допрос в ГБР Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Общество Вокруг аэропортов могут начаться массовые стройки «Ведомости» ознакомились с ним, его подлинность подтвердили пять участников совещаний на эту тему.

Общество Кто пришел на проспект Сахарова Политический кризис, изначально вызванный нежеланием московских властей допустить нескольких человек до выборов в Московскую городскую думу, в последние две недели привел к двум масштабным несогласованным акциям (27 июля и 3 августа), целой серии больших протестных мероприятий и жесткой ответной реакции – задержанию тысяч протестующих, избиениям, ползучим репрессиям и уголовным делам.

Культура Джорджу Мартину вручили якутский «Оскар» В Якутии изготовили статуэтку Джона Сноу из «Игры престолов» и отправили ее автору сценария сериала Джорджу Мартину.

Общество Названы регионы РФ — лидеры по доле семей среднего класса Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка лидируют среди российских регионов по доле жителей, которых можно отнести к среднему классу.

Экономика В ПФР рассказали о защите прав россиян при смене пенсионного фонда Пенсионный фонд России (ПФР) отслеживает ситуацию с переходом россиян с одного пенсионного фонда в другой, к сентябрю будут готовы окончательные предложения для дополнительной защиты их прав, рассказал председатель правления ПФР Антон Дроздов.

Гаджеты Samsung и Xiaomi представили первый в мире мобильный датчик на 108 Мп Samsung анонсировала первый в мире датчик для смартфонов, разрешение которого выходит за психологическую планку в 100 Мп.

Хоккей Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.

Общество В Минздраве дали рекомендации по подготовке детей к школе Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко в понедельник, 12 августа, дал рекомендации, как морально подготовить детей к обучению в первом классе.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.

Шоу-бизнес Поклонники не смогли отличить дочку Екатерины Климовой от мамы В Сети не смогли отличить 17-летнюю дочку Екатерины от её знаменитой мамы. И это, стоит отметить, большой комплимент для актрисы.

Общество Цифровую ипотеку вывели из-под закона о защите электронной подписи Госдума приняла закон о защите от хищений квартир с помощью ЭЦП Президент России Владимир Путин 2 августа подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью.

Финансы Рубль незначительно растёт к доллару и евро На открытии торгов в понедельник, 12 августа, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Экономика Грефу отказали в просьбе поддержать Антипинский НПЗ Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Тюменской области, который перешел к Сбербанку.

Происшествия В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.

Общество Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.

Происшествия В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.

Происшествия Свадебного стрелка задержали под Петербургом «Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.