с чего всё началось

В июле глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Москва готова поставить Анкаре многоцелевые истребители Су-35, если турецкая сторона в них заинтересована. В Турции ответили, что говорить о покупке российских самолетов пока рано. 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35.

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Политика Супрун назвала правильный вариант своего имени Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.

Армия и оружие В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины Возможное приобретение Украиной у Бразилии турбовинтовых учебно-боевых самолетов A-29 Super Tucano является ошибкой, поскольку в современных конфликтах вместо такой техники используются летающие дроны, пишет в «Известиях» военный эксперт Антон Лавров.

Армия и оружие У российских военных появится своя сотовая связь В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.

Волейбол Волейболисты сборной России завоевали путевку на ОИ-2020 Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в третьем матче олимпийского отборочного турнира и завоевала путевку на Игры 2020 года в Токио.

Происшествия Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.

Кино Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.

Происшествия Священник из Гатчины прокомментировал инцидент при крещении ребёнка Священнослужитель Мариенбургской церкви игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Культура В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.

Экономика Виктор Томенко: «Порядок освобождает мысли» Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.

Финансы Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Гаджеты BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.

Происшествия Пятеро детей погибли в результате пожара в США Уточняется, что погибшим детям было от восьми месяцев до семи лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.