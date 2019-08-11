Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35Lenta.ru 16:53

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35. Об этом сообщает издание Yeni Şafak.
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