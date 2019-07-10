Политика

Турция задействует С-400 в случае нападения — ЭрдоганREGNUM 02:22

В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.
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Эрдоган объяснил закупку у России систем С-400

RT на русском03:08

Турция задействует С-400 при нападении на нее, заявил Эрдоган

РИА Новости03:00

Турция будет использовать С-400 в случае атаки

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Эрдоган рассказал, как использует российские С-400

Газета.Ru02:08

Эрдоган сообщил, что Турция воспользуется российской ЗРС в случае нападения

Московский Комсомолец02:05

Эрдоган пригрозил задействовать систему С-400 в случае нападения на Турцию

Говорит Москва01:55

Эрдоган заявил, что Турция задействует системы С-400 в случае нападения

ТАСС01:46
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:01, Вашингтон
Футбол

«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил

Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
Обновлено в 00:50
Экономика

Поставки самолётов Boeing сократились на 54%

Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
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Политика

Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн

PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве

Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Авто

Авторынок России занял пятое место в Европе

Авторынок России за июнь 2019 года занял пятое место по продажам машин в Европе.
Обновлено вчера в 09:02
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

«Локомотив» не может договориться с Гилерме

Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Культура

Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»

Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье

Врачи свердловской ОДКБ №1 впервые провели операцию сочетанного характера

В Областной детской клинической больнице специалистами хирургического отделения №1 была проведена операция сочетанного характера.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Музыка

Киев запретил участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия

Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Кино

Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика

Обновлено вчера в 15:18
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Транспорт

В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной

Обновлено в 03:43
Политика

Путин считает сближение России и Украины неизбежным

Президент России Владимир Путин заявил, что сближение с Украиной и начало строительства союзнических отношений неизбежны.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты

Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.
Обновлено в 03:07
Транспорт

В России могут появиться турбоперекрёстки

В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»

Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции.
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