Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — ЭрдоганREGNUM 02:22
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Боснии и Герцеговины.
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Эрдоган сообщил, что Турция воспользуется российской ЗРС в случае нападения
Московский Комсомолец02:05
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«В армии я был добрым дедушкой». В 30 лет он дебютировал в РПЛ, а до этого таксовал и служил
Вратарь в 30 лет дебютировал в премьер-лиге в бедном «Анжи» и сразу стал одним из открытий чемпионата.
Обновлено в 00:50
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Поставки самолётов Boeing сократились на 54%
Американский концерн Boeing Company сократил поставки самолётов во втором квартале 2019 года на 54% в годовом исчислении.
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Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
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Познер прокомментировал оскорбления Габунии в адрес Путина
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Экономика
PPF Group продаст акции Polymetal на $267 млн
PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после этого размещения.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве
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Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено 08 июля в 04:44
Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Авто
Авторынок России занял пятое место в Европе
Авторынок России за июнь 2019 года занял пятое место по продажам машин в Европе.
Обновлено вчера в 09:02
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
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Культура
Ольга Бузова примет участие в телешоу «Форт Боярд»
Телеведущая Ольга Бузова примет участие в новом сезоне культовой игры «Форт Боярд».
Обновлено вчера в 23:35
Здоровье
Врачи свердловской ОДКБ №1 впервые провели операцию сочетанного характера
В Областной детской клинической больнице специалистами хирургического отделения №1 была проведена операция сочетанного характера.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Музыка
Киев запретил участвовать в Евровидении детям, выступавшим в России
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила юным музыкантам, выступавшим в России с начала 2014 года, представлять страну на детском Евровидении, передает NewsOne со ссылкой на пресс-службу НОТУ.
Обновлено вчера в 23:13
Путешествия
Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска
Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» назвали российские курортные города с самым недорогим съемным жильем.
Обновлено вчера в 23:55
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца
Общая стоимость проекта нового авианосца оценивается в 200 миллиардов рублей, время строительства — пять лет (с момента подписания договора на строительство, включая техническое проектирование, до спуска на воду).
Обновлено в 02:42
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика
Обновлено вчера в 15:18
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
Обновлено в 03:43
Политика
Путин считает сближение России и Украины неизбежным
Президент России Владимир Путин заявил, что сближение с Украиной и начало строительства союзнических отношений неизбежны.
Обновлено вчера в 14:21
Гаджеты
Люди выстраиваются в очередь за процессорами AMD Ryzen 3000
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC.
Обновлено в 03:07
Транспорт
В России могут появиться турбоперекрёстки
В России могут появиться скоростные турбоперекрёстки.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
Ученые зафиксировали утечку радиации из АПЛ «Комсомолец»
Норвежское издание Norsk Rikskringkasting сообщило о том, что группа российско-норвежских исследователей, проводивших обследование затонувшей в апреле 1989 года АПЛ "Комсомолец", зафиксировали утечку радиации из корпуса подлодки.
Обновлено вчера в 10:16