с чего всё началось

Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı. Как сообщается, специальная пошлина начнёт взиматься с 1 января 2019 года и будет составлять 1,5 евро.

Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов

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Политика Политика Путин подписал закон о частичном смягчении статьи об экстремизме Владимир Путин подписал закон о частичном смягчении 282 статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждают дела за экстремистские действия.

Политика Политика Украинский политолог Ковтун объяснил попадание в базу «Миротворца»

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Путешествия Путешествия Турция вводит налог на безопасность для иностранных туристов Власти Турции приняли решение о введении специального сбора на обеспечение безопасности для прибывающих в страну иностранных туристов, передаёт 27 декабря Anadolu Ajansı.

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