Армия и оружие
В ответ США заблокировали поставки истребителей F-35 турецким ВВС. Для того, чтобы заставить Турцию отказаться от покупки российских зенитных комплексов, США предложили Турции купить их системы «Пэтриот», однако турецкие власти пока не дали ответа на это предложение.
Хакасия-Информ04:19
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Армия и оружие
США прекращают воздушные удары по «ИГ» в Сирии
Вашингтон прекращает нанесение воздушных ударов по позициям боевиков радикальной группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии.
Обновлено в 09:12
Армия и оружие
Порошенко заявил о максимальном укреплении линии обороны Украины
Украина максимально укрепила линию обороны благодаря шагам, предпринятым в условиях военного положения.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Началось строительство обновленных ракетоносцев Ту-160
Казанский авиазавод имени Горбунова начал строительство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Крейсер «Петр Великий» поразил учебную цель в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" успешно провел учения в Баренцевом море и возвращается на свою главную базу в Североморск.
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Патрульный корабль «Василий Быков» вошел в состав Черноморского флота
Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" в четверг вошел в состав Черноморского флота, церемония прошла на Новороссийской военно-морской базе.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
«Калашников» начал поставки автоматов АК-12 российской армии
По данным интернет-издания «Калашников медиа», завод «Калашников» начал серийные поставки автомата АК-12 по госзаказу Минобороны РФ.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Китай провел первые испытания новой баллистической ракеты
В Китае провели первые испытания баллистической ракеты подлодок (БРПЛ) Julong-3 (JL-3).
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Зеленодольский СЗ удостоен премии «Золотая идея»
АО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" удостоен премии "Золотая идея". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Танк Т-80БВМ оснащен снарядами с обеднённым ураном
В подкалиберном снаряде «Свинец-1» установлен карбид-вольфрамный сердечник. При этом «сердце» боеприпаса «Свинец-2» имеет урановый сплав.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Вьетнамский рыбак поймал в сети секретную китайскую торпеду
Американское издание The Drive сообщает, что вьетнамский рыбак Тран Минь Тхань обнаружил опасную находку у побережья страны в провинции Фу Йен.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Делегацию воюющих против исламистов курдов примут в Елисейском дворце
Французские власти примут делегацию сил, которые воюют против боевиков-исламистов из ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
Во время учений в Японии десантники США уронили парашют
Во время учений в японской префектуре Яманаси десантники Соединенных Штатов уронили парашют, который упал с транспортного самолета на промышленную зону, передает NHK.
Обновлено в 02:02
Армия и оружие
КНДР потребовала от США вывести войска с территории Южной Кореи
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
Почти 50 боевиков были ликвидированы на Северном Кавказе в 2018 году
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Шри-Ланки
В порт прибыли гвардейский ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома».
Обновлено в 01:13