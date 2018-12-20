Семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трёх вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель для нужд ВМС США.

Пэтриот

Американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». Комплекс «Пэтриот» создавался с 1963 г. для замены комплексов ПРО «Найк Геркулес» и ЗРК «Хок» в качестве универсального средства противоракетной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. В октябре 1980 г. был подписан контракт на производство серийной партии комплексов и ракет, в декабре 1981 г. начались поставки в войска. На вооружение принят в 1982 году.