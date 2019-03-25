Футбол
Турция разгромила Молдавию в матче отбора Евро-2020Чемпионат 14:50
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Турции разгромила национальную команду Молдавии со счётом 4:0. Встреча состоялась в Эскишехире на стадионе "Эскишехир Арена". Обслуживал матч украинский арбитр Сергей Бойко.
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В отборочном турнире Евро-2020 Турция обыграла Албанию со счётом 2:0
Московский Комсомолец Турция05:41
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