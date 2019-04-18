Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35Интерфакс 01:16
Если США примут решение исключить Турцию из группы стран, которые собирают истребители F-35 Lightning II, турецкие военные рассмотрят возможность использовать российские технологии создания таких самолетов, сообщили представители минобороны Турции журналу Defense News.
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Турция продолжит участвовать в производстве F-35 - пресс-секретарь президента
Вестник Кавказа18 апреля в 13:36
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