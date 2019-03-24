Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК вчера в 15:52
Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Политика
В Таиланде избирателям запретили делать селфи во время голосования
Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила избирателям в день выборов делать селфи и фотографии в помещениях для голосования и приходить на избирательные участки в футболках с номерами.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
Обновлено в 04:31
Футбол
Томь — Мордовия 1:0
В матче 28-го тура Футбольной национальной лиги «Томь» принимала «Мордовию».
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Обновлено в 02:58
Происшествия
Торговые центры Петербурга «заминировали» звонками с Украины
Торговые центры Петербурга 23 марта «заминировали» звонками с Украины.
Обновлено в 03:02
Спорт
Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
Обновлено в 05:31
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Экс-глава МИД Югославии объяснил неизбежность агрессии НАТО
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны, так как Североатлантический альянс планировал расширяться в сторону России, заявил Живадин Йованович, в 1998-2000 годах занимавший пост министра иностранных дел Союзной республики Югославии (СРЮ).
Обновлено в 04:30
Финансы
Сбербанк резко снизил максимальную ставку рублевых вкладов
Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного промовклада «Лови выгоду» с рекордной для него ставкой до 7,65% годовых.
Обновлено в 03:14
Общество
Митинг в защиту Байкала проходит в Иркутске
Обновлено в 02:18
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Спикера Заксобрания Севастополя не пустили в детский сад на субботник
Издание напоминает, что губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников конфликтует с группой депутатов Заксобрания, в которую входит Алтабаева.
Обновлено в 05:30
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Симферополе экс-чиновника заподозрили в создании нелегальной свалки
"В организации нелегальной свалки подозреваются один из бывших руководителей администрации Симферополя и директор муниципального предприятия, осуществляющего деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов", - приводит ее слова пресс-служба ведомства.
Обновлено в 05:53
Политика
Около 2,5 тысяч человек вышли в Москве на митинг КПРФ
Акция в защиту социально-экономических прав граждан на проспекте Академика Сахарова собрала 2,5 тысяч участников.
Обновлено вчера в 10:11
Гаджеты
Meitu прекращает производство собственных мобильных устройств
Китайская компания Meitu прекращает производство собственных мобильных устройств. Напомним, организация Meitu была создана в 2008 году.
Обновлено в 05:21
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала артистические таланты своей младшей дочери
У известной актерской пары Екатерины Климовой и Гелы Месхи подрастает общая дочь Белла.
Обновлено в 05:00
Транспорт
В столице Индонезии открыли первую ветку метро
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл 24 марта первую линию метро в Джакарте, которая связала южные районы столицы с центром города.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Футбол
Каземиро: «Реал» нуждается в Роналду
Обновлено в 06:11
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41