Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК вчера в 15:52

Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan, после того как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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ПРАЙМ04:43
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