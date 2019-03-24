Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК 15:52

Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

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