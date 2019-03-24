Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК 15:52
Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Футбол
"А формы "Ювентуса" у тебя нет?" Роналду подписал болельщику футболку "Реала"
Обновлено в 18:12
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой
Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено в 10:26
Культура
Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть
Обновлено в 15:16
Футбол
СМИ: Болельщики испанского клуба скандировали пожелания смерти в адрес украинского футболиста
Отмечается, что группа болельщиков «Луго» скандировала оскорбительные кричалки в адрес Зозули, и, в частности, желала украинскому футболисту смерти.
Обновлено в 20:08
Политика
Бойко считает «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины и основатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» в связи с негативным отношением к ней общества стала «бедой» для страны.
Обновлено в 18:32
Политика
В Венесуэле оценили ущерб от «кражи активов» оппозицией
Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил правительство американского президента Дональда Трампа в краже $5 млрд у Венесуэлы для производства лекарств.
Обновлено в 20:51
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Политика
Мировой энергетический совет считает РФ энергетической сверхдержавой
Россия сохранит статус энергетической сверхдержавы, в каком бы направлении ни пошла международная энергетика, считает генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
Обновлено в 20:37
Общество
Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне
Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите.
Обновлено в 18:07
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 21 марта в 01:20
Общество
Испанский бегун по горам покорил сеть прогулкой под облаками
В сети набирает популярность головокружительное видео прогулки трейлраннера Килиана Джорнета, снятое на вершинах норвежских гор у города Ондалснес.
Обновлено в 15:07
Здоровье
В Новосибирской области бывшие наркозависимые займутся профилактикой ВИЧ
Новосибирская общественная организация «Гуманитарный проект» запустила программу профилактики ВИЧ «Позитивные стратегии».
Обновлено в 13:00
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено в 14:31
Наука
Первый тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Специалисты рассказали, что известный тираннозавр Скотти не только самый первый найденный представитель семейства тираннозавридов, но и самый крупный.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Политика
Медведев поручил разработать концепцию нового КоАП
Минюст и Минэкономразвития России должны подготовить новую версию документа до 1 июня Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился до 1 июня разработать концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Обновлено в 02:51