Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК 15:52

Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Турция обвинила JP Morgan в манипуляции. Начато расследование

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Турция проводит расследование в отношении JP Morgan Chase

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Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

РБК15:52

Турция начала расследование из-за доклада JP Morgan о слабой лире

Инфо2417:40
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Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
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Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
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Происшествия

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Обновлено в 19:01
Политика

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Приехавшая однажды "пожюрить" на конкурс эстрадной песни музыкальный руководитель Хабаровского ТЮЗа Елена Кретова обмолвилась, что ведет проект "Beatles kids".
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В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
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Обновлено в 10:11
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
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ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика

Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit

Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
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Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»

"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:16
Игры

Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony

Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
Обновлено в 10:14
Политика

ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»

Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 22:40
Экономика

Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД

Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
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Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020

В матче первого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в Удине обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.
Обновлено в 17:46
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции против спама

Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
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Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
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«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро

«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
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Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
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Глава МИД Германии оправдал бомбардировки Югославии странами НАТО

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