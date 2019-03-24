Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК 15:52
Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Общество
Prodigy пригласили фанатов группы на похороны Кита Флинта
Обновлено в 17:49
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Румынии 800 кг наркотиков обнаружили в брошенной моторной лодке
Румынские полицейские нашли более 800 килограмм наркотика, предположительно кокаина, в моторной лодке, брошенной у дикого пляжа в дельте Дуная, сообщает телеканал Digi 24.
Обновлено в 17:11
Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Политика
Медведчук оценил шансы на победу Зеленского на президентских выборах
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что самые серьезные шансы на победу на предстоящих президентских выборах на Украине имеет шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:58
Музыка
Юные сахалинские вокалисты исполнили песни «Битлз» на бис
Приехавшая однажды "пожюрить" на конкурс эстрадной песни музыкальный руководитель Хабаровского ТЮЗа Елена Кретова обмолвилась, что ведет проект "Beatles kids".
Обновлено в 21:27
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено в 14:20
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов президента на Украине
Послы стран G7 направили письмо главе украинского МВД Арсену Авакову с просьбой обеспечить честную процедуру голосования на выборах президента Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на портал тнеБабель.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко: украинское соглашение с ЕС используют для Brexit
Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Великобритании обратились к украинскому правительству для изучения условий Соглашения об ассоциации с ЕС, «чтобы взять его как базу» для соглашения с союзом после Brexit.
Обновлено в 09:59
Хоккей
Гол Бучневича помог «Рейнджерс» обыграть «Торонто»
"Нью-Йорк Рейнджерс" победил "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:16
Игры
Долой розницу: цифровые игры на PS4 будут продаваться только в магазине Sony
Here is the full text outlining these changes (Sony full game digital codes at retail) pic.twitter.com/wY39bWyhaj — Wario64 (@Wario64) 22 марта 2019 г. Sony в письме уведомляет, что с 1 апреля больше не будет поставлять в магазины коды на цифровые версии игр для своих консолей.
Обновлено в 10:14
Политика
ABC: Трампа обрадовало завершение расследования «российского дела»
Президент США Дональд Трамп обрадовался завершению расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, которым на протяжении последних двух лет занимался спецпрокурор Роберт Мюллер.
Обновлено в 22:40
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 06:53
Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США
В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Обновлено в 01:55
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Футбол
Сборная Италии обыграла Финляндию в матче квалификации Евро-2020
В матче первого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в Удине обыграла команду Финляндии со счетом 2:0.
Обновлено в 17:46
Интернет
В WhatsApp появятся новые функции против спама
Создатели мессенджера WhatsApp разрабатывают новые функции, позволяющие обнаруживать спам в сообщениях.
Обновлено в 01:42
Политика
Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек
Обновлено в 11:39
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Баскетбол
«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Грегом Монро
«Бостон» договорился о подписании 10-дневного контракт с центровым Грегом Монро.
Обновлено в 10:24
Общество
Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства
Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59