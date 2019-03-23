Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лируРБК 15:52
Что содержалось в отчете, который был размещен JP Morgan, не уточняется. Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
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Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
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Общество
В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе
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Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 миллион рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Наука
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Обновлено 21 марта в 04:29
Спорт
Трусова выиграла Спартакиаду, на 16 баллов превзойдя мировой рекорд
Фигуристка Александра Трусова выиграла состязания одиночниц IX зимней Спартакиады учащихся России.
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Происшествия
В Париже посетители с криком выбегают из Диснейленда
Обновлено в 17:24
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
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Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
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Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Теннис
Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года
Обновлено в 17:59
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 21 марта в 01:20
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Общество
Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman
Обновлено в 02:34
Интернет
Новые функции появятся в WhatsApp
Разработчики мессенджера WhatsApp придумали новые функции, которые уже сейчас начали тестировать.
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Фанаты «Луго» скандировали пожелания смерти Зозуле
Фанаты «Луго» скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули во время матча испанской сегунды (0:3). Как сообщает Аupaalba, фанаты кричали «Zozulia muérete», что можно перевести, как «Зозуля, умри».
Обновлено в 16:55
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64
Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Игры
В YouTube размещен трейлер новой игры GTA VI
На всемирно известном ресурсе YouTube выложен трейлер, ориентировочно новой игры GTA VI.
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Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18