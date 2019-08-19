Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в ИдлибеТАСС 19 августа в 16:23
Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.
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с чего всё началось
Сирийские правительственные ВВС нанесли авиационный удар по военному конвою Турции, пересекшему сегодня границу и движущемуся по территории провинции Идлиб, сообщает турецкое агентство DHA.Ридус19 августа в 08:23
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Анкара может счесть атаку на конвой в Идлибе нарушением соглашений с РФ
Коммерсантъ19 августа в 14:54
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