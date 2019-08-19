с чего всё началось

Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.

Политика Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 Именно французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой того, чтобы пригласить РФ на саммит.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Общество В России отмечается стремительная убыль населения По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.

Общество Большинство россиян не видит позитива в будущем Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Кино Умерла актриса Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.

Экономика Хакеры украли более 272 млн рублей с банковских счетов Хакерская группа Silence в период с июня 2016 года по июнь 2019 года украла с банковских счетов не менее 272 млн рублей, следует из отчёта исследовательской компании Group-IB.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Армия и оружие Шойгу проведет заседание коллегии Минобороны РФ Коллегия обсудит ход реализации майских указов президента России и подведет итоги работы Международного противоминного центра ВС. 21 августа в Москве под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание коллегии Минобороны России.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Гаджеты 7 бытовых вещей, которые внезапно стали «умными» В отличие от видеокурсов, умное зеркало позволяет не только видеть инструктора, но и общаться с ним.

Общество В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.

Армия и оружие В Вене перестали получать данные о мониторинге радиации в России Четыре станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере в России, перестали передавать свои данные в Международный центр данных в Вене.

Кино Netflix снимет комедию про «Евровидение» Стриминговый сервис Netflix создаст комедию про конкурс "Евровидение". Кинокомпания намерена создать фильм о "Евровидении".

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.

Армия и оружие Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.

Экономика Ведущая «России-1» продала участок на Рублевке за 2,8 миллиарда рублей Телеведущая канала «Россия-1» Наиля Аскер-заде продала свой земельный участок на Рублевке, площадь которого составляет 42,6 тысяч квадратных метров.

Экономика Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.

Финансы Держится в курсе: к сентябрю рубль вернёт утраченные позиции За последние два месяца курс рубля заметно упал: в конце июня он находился на уровне 62,5 руб./$, а 20 августа составил 66,6 руб./$.

Футбол Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.