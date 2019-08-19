Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в ИдлибеТАСС вчера в 16:23
Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.
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