Армия и оружие

Турция пытается остановить наступление сирийской армии в ИдлибеТАСС вчера в 16:23

Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.
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