Армия и оружие
Турция пытается остановить наступление сирийской армии в ИдлибеТАСС вчера в 16:23
Телеканал Al Hadas представил дело таким образом, что до вооруженной конфронтации между Сирией и Турцией остался один шаг. В свою очередь проправительственные рупоры в Дамаске передавали сообщения о скором захвате Хан-Шейхуна бойцами сирийской армии и расширении масштабов операции на юге Идлиба.
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Культура
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Две академии искусств поручено открыть властями Саудовской Аравии министерству культуры страны, пишет Saudi Gazette.
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Общество
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
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Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
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Фермер из Миссури Рэнди Констант, признанный виновным в организации крупнейшей в истории США схеме мошенничества с органическими продуктами питания, совершил самоубийство за несколько недель до перевода в федеральную тюрьму.
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