Экономика
Турция проводит расследование в отношении JP Morgan ChaseМойка78 23 марта в 19:40
Турецкий Совет по рынкам и капиталам объявил о начале расследования в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase. Соответствующее заявление опубликовано Советом 23 марта. Причиной начала расследования послужили жалобы на опубликованный финансовым холдингом доклад.
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Турецкий финансовый регулятор начал расследование в отношении JP Morgan Chase
Московский Комсомолец Турция03:03
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