Турция проводит расследование в отношении JP Morgan ChaseМойка78 23 марта в 19:40

Турецкий Совет по рынкам и капиталам объявил о начале расследования в отношении финансового холдинга JP Morgan Chase. Соответствующее заявление опубликовано Советом 23 марта. Причиной начала расследования послужили жалобы на опубликованный финансовым холдингом доклад.

Политика Андрей Чибис дал региональному правительству два месяца Что касается кадрового вопроса, касающегося членов регионального правительства, то они останутся на своих местах 2 месяца.

Политика Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США Караван мигрантов из стран Центральной Америки начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США, сообщил портал Noticias24.

Авто Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.

Технологии У российских военных может появиться собственный мобильный оператор MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, знают сотрудник одного из виртуальных операторов и совладелец другого.

Общество Власти Челябинска сносят скандальный рынок на улице Доватора Как ранее сообщал Znak.com, рынок на Доватора имеет скандальную славу.

Происшествия Запущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в Израиле Снаряд попал в жилой дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Политика В Раде оценили последствия потери транзита российского газа Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.

Экономика «Камаз» нарастил продажи в России в январе-феврале на 23% Продажи "Камаза" в России в январе-феврале 2019 года по данным регистраций выросли на 23% в годовом выражении — до 4,3 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

Общество В ЦОДД предупредили москвичей о гололедице по утрам Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении ситуации на дорогах и тротуарах Москвы из-за гололедицы.

Экономика Генпрокуратура критикует московские стройки Росжелдора и ОАО РЖД Господин Чайка требует исключить практику передачи правкомиссией полномочий органам управления ОАО РЖД, внедрить контрактную систему и провести служебную проверку руководства Росжелдора.

Экономика Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб Банк «Открытие» даст Уральской горно-металлургической компании (холдинг УГМК) кредит на сумму 21 млрд руб. на десятилетний срок.

Политика Итальянского журналиста не пустили на Украину Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.

Политика Эрдоган рассказал о планах на покупку С-400 Турция не намерена отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Футбол Жота может стать игроком «Тоттенхэма» Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота может стать игроком «Тоттенхэма».

Общество Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург Штаб-квартиру Объединенной судостроительной корпорации до конца 2019 года планируют перенести из Москвы в Петербург.