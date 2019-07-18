Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35Известия 00:01
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35. Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:10, Вашингтон
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
Обновлено в 00:07
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено вчера в 00:35
Происшествия
Четыре человека утонули в Каспийском море в Дагестане
Обновлено в 03:13
Политика
Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее циничной ложью
Путин же, по словам Мэй, своим заявлением бросил вызов «европейским странам», которые всего лишь заняты тем, что «защищают свои ценности».
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Google добавляет 65 новых эмодзи в Android Q
Новые эмодзи станут доступны вместе с выходом Android Q. Ранее News.ru рассказал, что компания Apple также представила подборку новых эмодзи.
Обновлено в 03:28
Гаджеты
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Плату за ЖКХ хотят отменить для пожилых граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается отменить плату за ЖКХ для граждан старше 70 лет.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Зеленский огласил условия сотрудничества с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что является единственным условием, которое может нормализовать двусторонние отношения с российской стороной.
Обновлено в 01:18
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Экономика
«Ведомости»: Минпромторг может заключить первые автокомпонентные СПИК
Минпромторг РФ обсуждает возможность подписания трех специнвестконтрактов (СПИК) по производству автокомпонентов с компаниями Volkswagen, Faurecia и ZF, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник в министерстве.
Обновлено в 03:14
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика
В МИД выступили против односторонних санкций ЕС в отношении Турции
Односторонние санкции - концепция, которая подменяет международное право порядком, выдуманным отдельными государствами, Россия против ведения дипломатии такими методами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, комментируя санкции ЕС в отношении Турции.
Обновлено в 03:27
Политика
Медведев дал старт программе по переходу на электронные паспорта
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев анонсировал начало замены бумажных паспортов граждан России на электронные.
Обновлено вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Несколько дней назад поток гневных комментариев российских пользователей обрушился на соцсети певицы из-за слухов, что она, якобы, стала причиной разрыва отношений Брэдли Купера и Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею.
Обновлено вчера в 12:07
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
Обновлено в 03:01
Общество
Опрос: В Китае большинство детей хочет стать астронавтами, в США – блогерами
В честь юбилея миссии «Аполлона-11» детей из Великобритании, США и Китая спросили об их отношении к космосу.
Обновлено в 03:26
Общество
Роскачество проверило детские стиральные порошки
Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Космос
Китай планирует построить первую солнечную электростанцию в космосе
Обновлено вчера в 16:09
Политика
В офисе Зеленского заявили, что им не нужен Медведчук
Первый помощник украинского лидера Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что в администрации президента не нуждаются в Викторе Медведчуке и пытаются всячески от него отстраниться.
Обновлено в 03:52