Армия и оружие
Турция приостановит операцию в Сирии из-за вывода войск США
Турция приостановит операцию в Сирии из-за вывода войск СШАМИР 2413:13
Власти Турции отложили антитеррористическую операцию на севере Сирии из-за решения США вывести свой контингент с этих территорий. Об этом после переговоров рассказал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.
МИР 2413:13
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Армия и оружие
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Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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