Армия и оружие
Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35Политика Сегодня 04:37
Турция найдет замену истребителям F-35, если Вашингтон откажется поставлять их из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом 10 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV. Он подчеркнул, что в случае отказа Анакара сможет купить аналогичные самолеты у других стран.
Читать в источнике
Оценить69
Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:50, Ашберн
Футбол
«Ленинград» даст концерт на стадионе «Спартака»
14 июня музыкальный коллектив даст концерт на «Открытие Арене», сообщает пресс-служба «Спартака».
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Финансы
Минфин побил рекорд по продаже ОФЗ
На первом аукционе Минфин продал десятилетние ОФЗ на 86,77 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,34% годовых – столько же, сколько и на Московской бирже в начале торгов.
Обновлено в 12:53
Экономика
Совладелец Черемушкинского рынка купил ресторан «Прага»
В середине 1990-х гг. владельцем «Праги» стала группа АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 09:06
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Кино
Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона»
Начинающая актриса Эмма Коррин сыграет принцессу Диану в сериале «Корона» от Netflix, рассказывающем о британской королевской семье.
Обновлено в 04:24
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46
Политика
СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель
Обновлено в 13:08
Финансы
Минэкономразвития изменило прогноз по курсу рубля к доллару
Ранее в ведомстве ожидали, что среднегодовой курс составит 63,9 рубля за доллар, по текущему прогнозу — 65,1 рубля.
Обновлено вчера в 12:08
Политика
Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено в 12:11
Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов
Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Покойная Началова соединила Долину с молодым певцом
Покойная подруга соединила Александра Панайотова с легендарной артисткой Ларисой Долиной – крестной матерью ее дочери Веры.
Обновлено в 09:23
Экономика
Силуанов предложил в ближайшие годы не вводить надзор за самозанятыми
Вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил не распространять в ближайшие годы систему контроля и надзора на самозанятых, передает РБК.
Обновлено в 09:55
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36
Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Политика
В Кремле отреагировали на билборды Порошенко с Путиным
В рамках предвыборной компании команда президента Украины Петра Порошенко разместила агитационные плакаты, на которых он изображён совместно с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:29
Политика
Откажется ли Египет от российских Су-35 под давлением США
США не исключают возможности введения санкций против Египта в случае закупки им российских истребителей Су-35, заявил агентству Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.
Обновлено вчера в 05:30
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Политика
Украина расширила санкции против России
Антироссийские санкции Кабмин Украины 30 декабря 2015 года принял постановление "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".
Обновлено в 11:35
Происшествия
Кокорин и Мамаев в день драки прогуляли почти 400 тысяч рублей
В заключение заседания в среду прокурор озвучил суммы, потраченные спортсменами и их друзьями в день, когда они стали участниками двух драк в центре Москвы.
Обновлено в 12:39
Политика
Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты
Обновлено в 11:43
Экономика
Группа «Черкизово» отказалась от SPO
Крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» три человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 11:47