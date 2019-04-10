Армия и оружие

Турция пригрозила найти замену американским истребителям F-35Политика Сегодня 04:37

Турция найдет замену истребителям F-35, если Вашингтон откажется поставлять их из-за покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом 10 апреля заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает телеканал NTV. Он подчеркнул, что в случае отказа Анакара сможет купить аналогичные самолеты у других стран.
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Мевлют Чавушоглу
Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 04:03

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