Политика

Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов BoeingБИЗНЕС Online 09:59

Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Sabah.
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Пушков: Эрдоган правильно ответил на угрозу санкций США

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Турция может отказаться от закупок у Boeing при введении санкций США

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Турция подумывает об отказе от «Боингов»

Вести.Ru08:30
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
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Акции «Газпрома» подорожали сразу на 7,3%

В ходе торгов на «Московской бирже» рост акций «Газпрома» достиг 7,3%. Как отмечает «Интерфакс», несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций, бумаги подорожали почти до 235 рублей за штуку.
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Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве

Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
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Политика

Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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Авто

Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу

Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
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В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага

Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
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В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга

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Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

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Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
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Политика

РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
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Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

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Аниту Цой экстренно увезли на «скорой» с фестиваля «Жара»

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Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

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Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Общество

Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия

Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
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Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования

Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
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Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
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Наука

Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире

Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика

МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве

«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
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Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
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Владимир Путин удивлен зарплатами врачей

Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
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Армия и оружие

В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160

Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
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Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
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На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
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В WhatsApp обновится функционал

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
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НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»

Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
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