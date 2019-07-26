Политика
Турция пригрозила США отказом от покупки самолетов BoeingБИЗНЕС Online 09:59
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing, если США не станут поставлять республике американские зенитные ракетные системы Patriot. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета Sabah.
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:09, Вашингтон
Экономика
Акции «Газпрома» подорожали сразу на 7,3%
В ходе торгов на «Московской бирже» рост акций «Газпрома» достиг 7,3%. Как отмечает «Интерфакс», несмотря на низкую цену продажи квазиказначейских акций, бумаги подорожали почти до 235 рублей за штуку.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Четыре человека, в том числе редактор интернет-издания The Village, задержаны на Хохловской площади в Москве
Сами члены движения говорят, что борются с распитием алкоголя, но нередко у них возникали конфликты с отдыхающими на площади.
Обновлено в 19:03
Политика
Моряки с задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Экипаж российского танкера, задержанного накануне на Украине, прилетел в пятницу Москву рейсом из Кишинева.
Обновлено в 00:06
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 13:10
Авто
Очень карбоновый McLaren Senna выставили на продажу
Выставленный на продажу McLaren Senna построен специализирующимся на спецзаказах отделением Special Operations (MSO).
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага
Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга
Колпинский районный суд Петербурга арестовал петербуржца, который обвиняется в убийстве друга из-за долга.
Обновлено в 14:57
Политика
Политолога пытались заставить целовать украинскую землю
На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Армия и оружие
Полковник США обвинила генерала в домогательствах, он это отрицает
Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвиняют в сексуальных домогательствах, он отрицает какие-либо неподобающие действия.
Обновлено в 15:33
Политика
РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ
Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Общество
Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника
Обновлено в 14:51
Политика
Зеленского попросили пустить поезда в Крым
Обновлено в 09:49
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика
Трамп потребовал реформировать ВТО
Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Общество
Родственники 108-летней британки рассказали секрет её долголетия
Близкие женщины рассказали, в чём заключается секрет её долголетия, передаёт РИА Новости со ссылкой на North Wales Live.
Обновлено в 16:14
Космос
Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования
Китай в пятницу произвёл успешный вывод на орбиту трёх космических аппаратов пятой группировки спутников дистанционного зондирования «Яогань-30» (YG-30-05).
Обновлено в 01:04
Общество
Православный епископ объяснил школьникам происхождение геев
Кипрский православный епископ Неофитос Масурас заявил, что ребенок рождается геем, если его родители во время беременности занимаются анальным сексом.
Обновлено в 13:43
Наука
Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире
Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.
Обновлено вчера в 14:22
Политика
Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона
Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Политика
МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве
«Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.
Обновлено в 16:05
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
Владимир Путин удивлен зарплатами врачей
Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
В Китае рассказали о «пощечине» НАТО от российских Ту-160
Россия напугала войска НАТО во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, когда два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели около мест маневров в международном воздушном пространстве.
Обновлено в 14:43
Политика
Трамп не увидел причин враждовать с Россией
Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Интернет
В WhatsApp обновится функционал
Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к созданию системы, которая не будет привязана к приложению на мобильном телефоне.
Обновлено в 15:12
Культура
НТВ спешно удаляет трейлер «Чернобыля»
Телекомпания НТВ удаляет трейлер сериала собственного производства «Чернобыль», который готовится к выходу в этом году, из соцсетей, мессенджеров и из Сети.
Обновлено в 18:01