Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35РИА Новости 04:03
Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 04:03
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