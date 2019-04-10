Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35РИА Новости 04:03

Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Мевлют Чавушоглу
Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 04:03

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