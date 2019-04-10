Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35РИА Новости 04:03
Анкара найдет замену истребителям F-35 в случае отказа США от их поставки, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Читать в источнике
Оценить56
Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства наших собственных истребителей пятого поколения.
— Мевлют Чавушоглу, турецкий политикРИА Новости 04:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Авто
В России сократился импорт легковых машин
Как сообщает портал «АвтоБизнесРевю», за первые два месяца текущего года ввоз импортных автомобилей на территорию РФ сократился на 8%, если сравнивать с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 01:58
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Политика
Порошенко сдаст анализы экспертам VADA в «Олимпийском»
Ранее News.ru писал, что бывший боксёр высмеял результаты анализов, которые предоставили кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 04:52
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Футбол
Монтелла станет новым главным тренером «Фиорентины»
Обновлено вчера в 13:26
Авто
Новый Bentley Flying Spur представили на видео
Официальная премьера новой генерации Flying Spur должна состояться до конца текущего месяца.
Обновлено в 06:01
Политика
ЦИК передал мандат Алферова экс-депутату Госдумы Берулаве
Центризбирком постановил передать вакантный депутатский мандат Жореса Алферова кандидату бывшему депутату Госдумы от КПРФ Михаилу Берулаве, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:35
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Футбол
РПЛ перенесла матч ЦСКА — «Оренбург» по просьбе болельщиков
Обновлено в 07:23
Экономика
«АЛРОСА» в марте увеличила продажи на 9%
Группа "АЛРОСА" в марте текущего года реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $377,1 млн, что на $31,5 млн или на 9% больше, чем в феврале.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Футбол
Владельцы «ПСЖ» могут приобрести «Рому»
Последние новости футбола Любопытно, что с нынешнего сезона Qatar Airways является спонсором "Ромы".
Обновлено в 05:43
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Все три пострадавших прибыли в суд по делу Кокорина и Мамаева
В Москве проходит заседание суда по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина, хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 06:41
Общество
«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных
Обновлено в 07:06
Происшествия
Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, осужден на 15 лет
Обновлено вчера в 21:27
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Девять детей госпитализированы в Петербурге с кишечной инфекцией
Сотрудники Роспотребнадзора расследуют случай массового отравления детей в Санкт-Петербурге: в больницу с кишечной инфекцией доставлены девять воспитанников детского сада Красногвардейского района.
Обновлено в 03:45
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Политика
Депутат Шлосберг предложил наказывать власть за неуважение к народу
Смотрите такжеПутин подписал законы об оскорблении власти в интернете и запрете фейковых новостей Кроме того, он выступает за распространение ответственности по новой статье на депутатов, поддержавших законопроект, который суд признал выражающим неуважение к правам человека – штраф до 1 млн рублей и арест на срок до 30 суток.
Обновлено в 06:02
Футбол
Футболистка сборной России получила дисквалификацию за избиение соперницы
Швейцарская футболистка передала капитанскую повязку подруге по команде и покинула поле в слезах, получив красную карточку.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Киеву напомнили об угрозе войны из-за Керченского пролива
Нарушение украинскими кораблями правил прохода через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева держит в тайне все детали своего юбилейного шоу
Ситуацию вокруг юбилейного шоу Аллы Пугачевой прокомментировал король эстрады Филипп Киркоров.
Обновлено в 01:29