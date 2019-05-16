Политика
Турция планирует увеличить товарооборот с ТатарстаномФедералПресс 17 мая в 03:28
В Стамбуле проходит деловой форум «Татарстан – Турция». По словам Рухсар Пекджан, турецкие инвесторы имеют большой опыт работы в Татарстане она подчеркнула, что в 2014 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал 900 миллионов долларов, сегодня этот объем снизился.
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Рустам Минниханов обсудил с министром торговли Турции сотрудничество в сфере халяль
Реальное время16 мая в 08:48
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Татар-информ16 мая в 10:14
Президент РТ и министр торговли Турции обсудили сотрудничество в сфере халяль
Эксперт-Татарстан16 мая в 09:30
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КП - Казань16 мая в 12:05
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Например, на трассе М-9 для фур закроют участок в Псковской области с 419 по 616 километр, на трассе М-10 - участок в Ленинградской области с 593 по 674 километр и подъезды к городу Тосно на старом направлении, также участки дорог Р-21, Р-23, Р-56 и других дорог на подъезде к крупнейшим транспортным узлам и административным центрам.
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21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
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С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
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