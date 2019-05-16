Политика
Турция планирует увеличить товарооборот с ТатарстаномФедералПресс 17 мая в 03:28
В Стамбуле проходит деловой форум «Татарстан – Турция». По словам Рухсар Пекджан, турецкие инвесторы имеют большой опыт работы в Татарстане она подчеркнула, что в 2014 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал 900 миллионов долларов, сегодня этот объем снизился.
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Турция намерена довести взаимный товарооборот с Татарстаном до 1 миллиарда долларов США
КП - Казань16 мая в 12:05
Президент РТ и министр торговли Турции обсудили сотрудничество в сфере халяль
Эксперт-Татарстан16 мая в 09:30
Рустам Минниханов обсудил с министром торговли Турции сотрудничество в сфере халяль
Реальное время16 мая в 08:48
Минниханов и министр торговли Турции обсудили развитие товарооборота и сотрудничество в сфере халяль
Татар-информ16 мая в 10:14
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Футбол
«Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром», несмотря на дубль Месси
Каталонская «Барселона» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче заключительного 38-го тура испанской Примеры.
Обновлено в 12:09
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем
Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.
Обновлено в 11:19
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов
Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:03
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
Обновлено в 07:39
Общество
Украденный мост: В Киеве готовят к открытию архитектурное чудо. Фоторепортаж
Обновлено в 01:05
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Игры
Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска
Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.
Обновлено в 09:43
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.
Обновлено в 10:54
Игры
Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины
По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.
Обновлено в 11:06
Общество
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.
Обновлено в 11:01
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
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Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге
Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.
Обновлено в 08:48
Политика
В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием
Граждане Швейцарии на проходящих сегодня двух референдумах решают, ужесточать ли правила владения стрелковым оружием, а также голосуют за принятие нового налогового законодательства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.
Обновлено в 12:16
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Спорт
Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы
Обновлено в 02:21
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Алину Загитову могут оштрафовать за вождение без прав
Обновлено в 08:20
Хоккей
Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2019
Обновлено в 12:28
Происшествия
Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле
Пожарные спасли 36 человек из горящего шестиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.
Обновлено в 12:25
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54