Турция планирует увеличить товарооборот с ТатарстаномФедералПресс 17 мая в 03:28

В Стамбуле проходит деловой форум «Татарстан – Турция». По словам Рухсар Пекджан, турецкие инвесторы имеют большой опыт работы в Татарстане она подчеркнула, что в 2014 году товарооборот между Турцией и Татарстаном превышал 900 миллионов долларов, сегодня этот объем снизился.

Музыка Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем Итоги "Евровидения" могут аннулировать после скандала с победителем Дунканом Лоуренсом, который нарушил главное правило конкурса.

Политика Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.

Футбол «Спартак» и ЦСКА лишились шансов на попадание в Лигу чемпионов Что касается ЦСКА, то у них 48 баллов. Таким образом, "Краснодар" впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов.

Происшествия В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом в районе пирамид, ранения получили 14 человек, передает РИА Новости.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.

Игры Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.

Религия Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует.

Авто Электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины По результате экспериментов был сделан вывод, согласно которому электромобили выделяют больше углекислого газа, чем дизельные машины.

Общество Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube Видеоролик, на котором ведущего «Поля чудес» Леонида Якубовича сделали бойцом компьютерной игры Mortal Kombat, оказался заблокирован на YouTube.

Музыка Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении» Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.

Происшествия В Москве участник полумарафона умер после финиша В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Футбол Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу, которые примет Петербург. Информация появилась на сайте УЕФА.

Политика В Швейцарии проходит референдум об ужесточении правил владения оружием Граждане Швейцарии на проходящих сегодня двух референдумах решают, ужесточать ли правила владения стрелковым оружием, а также голосуют за принятие нового налогового законодательства.

Происшествия «Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.

Политика Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии Фигурантом политического скандала русский бизнесмен стал после того, как одновременно два крупных немецких издания - Suddeutsche Zeitung и Spiegel - опубликовали видео с участием теперь уже бывшего вице-канцлера, лидера ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе и женщины, которую СМИ считают Аленой Макаровой и называют племянницей российского бизнесмена.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Происшествия Пожарные спасли 36 человек из горящего дома в Нижнем Тагиле Пожарные спасли 36 человек из горящего шестиэтажного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области.