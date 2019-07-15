Политика

Турция отреагировала на санкции ЕСГазета.Ru вчера в 22:36

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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с чего всё началось
«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — приводит Anadolu
 заявление министерства.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
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Британские дайверы обнаружили в районе побережья Корнуолл гигантскую медузу размером с человеческий рост.
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Из элитной иномарки Maserati в Санкт-Петербурге преступники вытащили рюкзак с деньгами.
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Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
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Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября 2019 года.
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Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
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Пакистан открыл свое воздушное пространство для гражданской авиации

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Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
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Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова одержал победу на международном ралли-рейде "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
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Отец двоих детей задушил ученого и спрятал труп в нацистском бункере

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«В нас въехал грузовик!»: Стриженова рассказала, что попала в аварию

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