Политика
Турция отреагировала на санкции ЕСГазета.Ru вчера в 22:36
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
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с чего всё началось
«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», — приводит Anadolu заявление министерства.RT на русскомвчера в 20:39
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