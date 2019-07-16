с чего всё началось

Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.

Политика Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».

Политика Сегодня на Украине вступил в силу закон о государственном языке На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни, передает корреспондент The Moscow Post.

Происшествия Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.

Энергетика Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Происшествия ЕСПЧ получил от россиянок около сотни жалоб на домашнее насилие Европейский суд по правам человека получил от россиянок около ста жалоб на домашнее насилие, сообщил "Интерфаксу" избранный от РФ судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Армия и оружие Stratfor назвала «слабые стороны» C-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Происшествия Посетители китайского зоопарка забросали камнями ленивую панду Посетители зоопарка в Пекине забросали камнями большую панду.

Политика «Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.

Экономика Цены на сахар в России рекордно упали Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Экономика Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Армия и оружие Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Происшествия Семь человек найдены мертвыми на пляже в России Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.

Происшествия В Петербурге из квартиры юриста украли валюту и украшения на 19,5 млн Инцидент произошел утром в понедельник, 15 июля В Невском районе Санкт-Петербурга из квартиры юриста украли валюту и драгоценности на 19,5 миллионов рублей, сообщили в правоохранительных органах.

Кино Грета Гервиг может стать режиссером «Барби» Грета Гервик, известная как автор фильма-номинанта на «Оскар» «Леди Берд», может стать режиссером фильма «Барби».

Политика Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.

Наука Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни Здоровый образ жизни человека значительно уменьшает риск развития деменции, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.

Финансы Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.

Армия и оружие Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.

Политика Роскомнадзор потребовал удалить из Facebook свастику на гербе РФ Картинка в социальной сети содержит нецензурную интерпретацию названия страны и свастику на фоне государственного герба Российской Федерации, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Общество Какие опасности готовит лунное затмение 16 июля Астрологи предупреждают - опасными будут дни 16 и 17 июля, когда произойдет лунное затмение.