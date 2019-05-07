Экономика
Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из РоссииВзгляд.ру 08:58
Уточняется, что специальное защитное расследование в отношении стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 года после введения США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. С 17 октября действовала предварительная мера в виде квот, поставки свыше которых облагались пошлиной в размере 25%.
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Турция отказалась от ограничительных мер в отношении российской металлопродукции
Rambler News Service08:12
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