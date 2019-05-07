Экономика

Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из РоссииВзгляд.ру 08:58

Уточняется, что специальное защитное расследование в отношении стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 года после введения США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. С 17 октября действовала предварительная мера в виде квот, поставки свыше которых облагались пошлиной в размере 25%.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стальной продукции из России

ТАСС08:42

Турция не стала вводить ограничения на импорт российской стали

REGNUM09:10

Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из России

Взгляд.ру08:58

Турция не будет защищаться от российской стали

Коммерсантъ10:46

Турция отказалась от ввода защитных мер в отношении металлопродукции из РФ

РИА Новости08:21

Турция отказалась от ограничительных мер в отношении российской металлопродукции

Rambler News Service08:12

Турция отказалась от введения ограничительных мер на российскую сталь

Интерфакс - Россия08:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

Обновлено в 17:37
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Наука

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным

Солнцезащитный крем признали потенциально опасным. Содержащиеся в нем вещества впитываются в кожу и могут нанести вред организму.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов

Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Игры

Свежие Need for Speed и Plants vs. Zombies выйдут в четвёртом квартале 2019 года

Пока самым интересным из опубликованного доклада стал график ближайших релизов компании.
Обновлено в 16:25
Авто

Эта Lada Vesta вылеплена из пластилина. И ей устраивают краш-тест!

Автор канала Handmade устраивает очень реалистичные краш-тесты пластилиновых масштабных моделей, и героем очередного видеоролика стала Lada Vesta.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Все захваченные во Франции заложники освобождены

Все пять заложников, захваченные в плен в табачной лавке комунны Бланьяк под французской Тулузой, освобождены, сообщил телеканал BFM TV.
Обновлено в 16:48
Футбол

СМИ: Неймар и Дракслер устроили перепалку, их разнимали тренер и спортивный директор ПСЖ

Отмечается, что для предотвращения возможной драки в конфликт вмешались главный тренер ПСЖ Томас Тухель и спортивный директор клуба Антеро Энрике, которые разняли игроков.
Обновлено в 16:11
Кино

Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан кофе в кадре

Телеканал HBO объяснил неожиданное появление стакана с кофе из одной из популярных кофеен в кадре сериала "Игра престолов", передает New York Post.
Обновлено в 08:39
Кино

Walt Disney перенес премьеру второй части «Аватара» на год

Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Футбол

Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Ливерпуль» – «Барселона» – 4:0. 7 мая 2019 года. Голы: Ориги и Вейналдум

Долгие годы Испания была безоговорочно первой.
Обновлено в 18:15
Общество

Родители волгоградских школьников заявили о питательной дискриминации

Стоимость "социального" обеда, оплачиваемого из городского бюджета, составляет 40 руб. в день, для остальных детей — в среднем 65 руб. Госпожа Петросян считает необходимым внесение изменения в нормативные акты Волгоградской области, закрепив единый рацион для всех категорий: "А еще лучше урегулировать организацию школьного питания на уровне федерального законодательства".
Обновлено в 18:03
Происшествия

Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника

Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам

Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Авто

ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в России

Стали известны автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у угонщиков. Статистику ГИБДД за 2018 год опубликовал журнал «За рулём».
Обновлено в 04:41
Политика

В Германии не поверили словам советника Трампа Болтона об авианосцах

Обновлено в 02:05
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено в 12:37
Происшествия

В Колорадо не менее семи человек пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы в школе в американском штате Колорадо, двое подозреваемых задержаны, сообщил в Twitter шериф округа Дуглас.
Обновлено в 18:12
Политика

Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева

Со слов бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова, Россия создала целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) после прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе

Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:29
Происшествия

На проспекте Гагарина тушат торговый павильон

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что среди погибших при пожаре в Шереметьево есть гражданин США.
Обновлено в 16:41
Гаджеты

Представлена новая версия Android

Американская компания Google продемонстрировала новую версию мобильной операционной системы Android, получившую название Android Q. Презентация состоялась во вторник, 7 мая, на конференции Google I/O 2019 в Калифорнии, США.
Обновлено в 16:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное